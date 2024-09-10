شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد يتمنى التوفيق للمتحدث الرسمى الجديد باسم الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد عن تمنياته بالتوفيق للسفير تميم خلاف المتحدث الرسمى الجديد باسم وزارة الخارجية.

وأضاف أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "اكس" وهو يغادر اليوم الثلاثاء، منصبه كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية - "استهل خلال أيام مهامي سفيرا لمصر لدى كل من مملكة بلجيكا، ولوكسمبورج، والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

وفى وقت سابق، أصدر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومديرا لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر في بروكسل.

وكان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسي بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الإعلامي بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية في البرازيل.

كما سبق له العمل على مدار 10 سنوات في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، حيث كان مديرا لشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الأمم المتحدة ومثل مصر في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مفاوض مصر الرئيسي في المفاوضات التي جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام 2017.

وسبق انتداب السفير تميم خلاف إلى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، ورسالة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام 2003، وكان زميلا بمركز وثرهد للشئون الدولية بجامعة هارفرد عامي 2008 /2009.