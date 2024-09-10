شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعزز التعاون مع الملحقية الثقافية اليمنية لزيادة الطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التعاون الدولي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، قام وفد من إدارة الوافدين بالجامعة بزيارة الملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة، جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الهادفة إلى توطيد العلاقات مع الملحقيات الثقافية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي.

وقد استقبل الدكتور هادي الصبان، المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية في مصر، وفد جامعة حلوان برئاسة الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وضم الوفد أيضًا نائبي المدير، الدكتور عادل المهدي والدكتورة مونيكا موريس.

خلال اللقاء، رحب المستشار الثقافي اليمني بالوفد، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة كخطوة أولى نحو تعاون مستمر لخدمة الطلبة اليمنيين الدارسين في جامعة حلوان.

من جانبه، قدم الدكتور سويلم عرضًا تفصيليًا عن البرامج والمسارات الدراسية المتاحة في مختلف كليات الجامعة، مشددًا على التزام الجامعة بتسهيل كافة الإجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور سويلم درع إدارة الوافدين للمستشار الثقافي اليمني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها جامعة حلوان لتعزيز مكانتها كوجهة تعليمية مفضلة للـ طلاب الوافدين، وتأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة للطلاب من مختلف أنحاء العالم.