شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: حصاد الأرز اليوم فى حقل إرشادى بدمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حمدى الموافق مدير برنامج تطوير الأرز بـ وزارة الزراعة أنه سيتم اليوم حصاد محصول الأرز فى حقل ارشادى على مساحة 15 فدان بمحافظة دمياط منزرع بأصناف سخا سوبر 300، سخا سوبر 301، سخا سوبر 302، سخا سوبر 303 ، جيزة 178 فى 20 مايو الماضى، .

أوضح موافى أن المواصفات العامة للأصناف موفرة للمياه عالية الإنتاجية و أصناف الأرز سخا سوبر 302 و 303 قصيرة العمر (110يوم، وأصناف الأرز سخا سوبر 300 و 301 متنوعة العمر تتراوح من 115 – 135 يوم، مشيرًا الى أن لإنتاجية المتوقعة تزيد عن 4.5 طن/ف من جميع الأصناف.

أضاف أن لإحتياجات المائية تتراوح من 4000-4500 م3/ ف و مميزات الأصناف السوبر من واقع التجربة: توفير في فترة النمو 20% عن أفضل الأصناف المحلية بالنسبة للأصناف قصيرة العمر(سوبر 302 و 303) و زيادة في الإنتاجية أكثر من 30% عن أبكر الأصناف المنزرعة (جيزة 177) و توفير في الإحتياجات المائية أكثر من 30% عن أفضل الأصناف المنزرعة و التكيف والتحمل للتغيرات المناخية والضغوط البيئية ( حرارة – جفاف –ملوحة).



الدكتور حمدى الموافق مدير برنامج تطوير الأرز بـ وزارة الزراعة



حصاد محصول الأرز



حقل ارشادى على مساحة 15 فدان بمحافظة دمياط منزرع بأصناف سخا