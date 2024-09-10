الرئيس السيسى يهنئ كوريا الديمقراطية الشعبية وطاجيكستان بذكرى التأسيس

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة المارشال كيم جونغ وون رئيس شئون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسى محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جهورية طاجيكستان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية طاجيكستان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.