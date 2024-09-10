شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق 36 قافلة بيطرية مجانية شاملة لدعم المربين بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ عدد من القوافل البيطرية المجانية الشاملة بجميع مدن ومراكز المحافظة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري وتنظيم عدد من القوافل العلاجية الشاملة، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية استمرارًا لجهود محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للطب البيطرى في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وقال محافظ الجيزة، أنه تم إطلاق 36 قافلة بيطرية مجانية شاملة بجميع قرى المحافظة، قدمت خدماتها للمربين، مؤكدًا اهتمام المحافظه بتنمية الثروة الحيوانية من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية البيطرية لها ومساعدة المربين ودعمهم بكافة السبل.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القوافل العلاجية تم تنظيمها بقرى الاخصاص، والأقواز، والديسمي بالصف، وبيدف، وبرنشت، والبليدة، بالعياط، والبرمبل، وكفر الواصلين، والكداية بأطفيح، ووراق العرب، وجزيرة محمد، وطناش بالوراق، والمنوات، وشبرامنت بأبو النمرس، وبني مجدول، وناهيا بمركز كرداسة، وأبو صير، ومزغونة بالبدرشين، ووردان، وأم دينار، ونكلا، وأبو غالب، والمنصورية، وبهرمس، وذات الكوم بمنشأة القناطر، وبرطس، والزيدية بأوسيم، والباويطي والحيز بالواحات البحرية، والكونيسة، والطالبية، والمنيب، وبولاق الدكرور.



