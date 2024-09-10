شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم الملتقى الثانى لمديرى المكتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان الملتقى الثاني لمديري مكتبات جامعة حلوان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة "مبادرة المكتبي المبدع"، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كما حضر الفعاليات السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة، فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، وتستمر الجلسات حتى يوم الاربعاء 11 سبتمبر.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة بدور المكتبات في تعزيز البحث العلمي والتعليم، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، وتولي الجامعة اهتماما كبيرا في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي من خلال المكتبات وتعمل على تطوير مكتباتها بشكل مستمر، لتكون مركزًا للمعرفة والمعلومات التي يحتاجها الطلاب والباحثون، وتنظيم الفعاليات التي تساهم في ذلك، حيث تعد المكتبات من أبرز المرافق الأكاديمية التي تسهم في توفير بيئة مناسبة للتعلم، وتسهيل الوصول إلى المصادر العلمية المختلفة.

وخلال كلمته أكد الدكتور عماد ابو الدهب على إهتمام جامعة حلوان بتدريب كوادرها للتعرف على الاتجاهات الحديثة والمتطورة في المكتبات الجامعية من خلال محاور الملتقى من الذكاء الإصطناعى التخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني ورقمنة المكتبات والحرص على إقامة الملتقى بشكل دورى، وأهمية التعاون المثمر مع مكتبة مصر العامة في مجال المكتبات والمعرفة .

وتقدم السفير رضا الطايفى بالشكر لجامعة حلوان لاختيار مكتبة مصر العامة لإقامة هذا الملتقى الهام المرتبط بعالم المكتبات وأشاد باهتمام جامعة حلوان بالمكتبات وأنشطتها داخل الجامعة و أثنى على أختيار موضوع الملتقى إن هذا الاختيار بلغة العصر طريق التنمية المستدامة المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وأضافت رانيا شرعان أن التعاون مع جامعة حلوان هو شراكة وتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية وتعزيز لقدرات وتطوير مهارات مديرى مكتبات جامعة حلوان لبناء كوادر قادرة على قيادة المستقبل في مجال المكتبات والمعلومات .

ويتضمن الملتقى برنامج تدريبي لمدة 5 أيام للتعرف على الاتجاهات الحديثة والمتطورة في المكتبات الجامعية، و عدة جلسات مهمة منها الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، يحاضرها المهندس أحمد السيد، التخطيط الاستراتيجي في المكتبات، يحاضرها الدكتور أحمد أمان، تأثير الذكاء الاصطناعي في دور وظيفة اخصائي معلومات في الجامعات، يحاضرها الأستاذ محمد سيد، إدارة الجودة ومؤشرات الأداء في المكتبات، يحاضر فيها الأستاذ أسامة غريب، وأخرى عن دور الذكاء الاصطناعي في دعم الخدمات، يحاضر فيها الدكتور مؤمن النشرات.

وأيضا يتضمن الملتقى أخلاقيات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، يحاضر فيها الدكتورة أماني مجاهد، قواعد الاستشهادات المرجعية وقواعد البيانات الدولية، يحاضر فيها حسن عشري، وأيضا ريادة الأعمال والقيادة الإدارية ويحاضر فيها أشرف إمام.