شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 60 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:11 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( AGNES ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 60400 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36776 طن تشمل : 11948 طن كلينكر و 1000 طن كسب صويا و 829 طن حديد و 4894 طن جبس و 5300 طن يوريا و 12805 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53479 طن تشمل : 16000 طن ذرة و 8100 طن فول صويا و 3300 طن سكر و 390 طن حديد و 20295 طن قمح و 1677 طن ابلاكاش و 717 طن خشب زان و 3000 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1210 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3051 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 104900 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179196 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1215 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4546 حركة .
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