شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 60 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( AGNES ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 60400 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36776 طن تشمل : 11948 طن كلينكر و 1000 طن كسب صويا و 829 طن حديد و 4894 طن جبس و 5300 طن يوريا و 12805 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53479 طن تشمل : 16000 طن ذرة و 8100 طن فول صويا و 3300 طن سكر و 390 طن حديد و 20295 طن قمح و 1677 طن ابلاكاش و 717 طن خشب زان و 3000 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1210 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3051 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 104900 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179196 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1215 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4546 حركة .