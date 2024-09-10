رئيس مجلس الوزراء العراقى يستقبل نائب رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى فى مجال الطرق والإنشاءات والجسور.

وأكد رئيس الوزراء العراقى أن هذه الزيارة تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية العراقية المصرية التى تمثل حجر الأساس فى خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيراً إلى أنّ أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأن العراق يشهد حراكاً غير مسبوق فى التنمية والإعمار، مؤكداً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له، لمقابلة رئيس الوزراء العراقى ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي الشقيق مقدما الشكر على التعاون الكبير بين مصر والعراق خلال الفترة الماضية، حيث جاء هذا التعاون ضمن نتائج الزيارة الأخيرة الشهر الماضي التي قام بها للقاهرة رئيس مجلس الوزراء العراقى ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن الرغبة المصرية الجادة في توسعة التعاون مع العراق وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الاتجاه.

وأشار الى اعتزاز وتقدير كل المصريين للشعب العراقي والاهتمام الكبير من الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرياء والمياه والمشروعات الصناعية، خاصة أن مصر لها تجربة ناجحة في هذه المجالات خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية التي تعتبر عصب التنمية سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية معربا عن ثقته في تحقيق هذه الطفرة الكبيرة في العراق الشقيق بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي وبمعاونة البلدان المحبة للعراق ومنها مصر، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الأخرى (100 شركة) بخلاف وفد الشركات المصري الذي حضر إلى العراق ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقي للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والحكومة والشعبين الشقيقين، مستعرضا نتائج المباحثات الهامة التي أجراها مع الوزراء والمسئولين العراقيين خلال زيارته الحالية.

وتابع مع وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوي آخر المستجدات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بشأن تسيير حركة النقل البرى للركاب والبضائع بين الجانبين، بما يساهم فى وقف التعامل بنظام BACK TO BACK وعدم تنزيل البضاعة على الحدود ما يؤدى إلى عدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما، مشيرا إلى أنه من المخطط توقيعها خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة بالإضافة إلى متابعة النتائج المتميزة لشركة الجسر العربي المملوكة لمصر والعراق والأردن، وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، كما تم إجراء مباحثات هامة مع بنكين ريكاني وزير الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، وتم التأكيد على أهمية تدعيم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق الشقيق، وتمت زيارة عدد من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعراق معربا عن سعادته البالغة بتواجد العمال والمهندسيين المصريين إلى جانب أشقائهم من العمال العراقيين، حيث عبر العمال والمهندسين عن سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق كما هتف الجميع تحيا مصر والعراق بما يجسد مشاعر الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وكذلك تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة والمشاركة في إعادة تأهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للآخر، وذلك كمرحلة أولى ثم العمل على اقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج، مشيرا إلى أن مجالات التعاون الصناعي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية لافتا الى انه يمكن ايضا التعاون في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية مؤكدا ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنفيذ الفوري لكل اوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلببة كل مطالب الجانب العراقي كما تم التأكيد خلال لقاء الدكتور خالد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لمستثمري الجانبين بما يساهم في زيادة التعاون الاستثماري المشترك.

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في العراق الشقيق، مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى العراق الشقيق خاصة مع وجود ارادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين.



رئيس مجلس الوزراء العراقى يستقبل نائب رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق