شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول غرامات مترو الأنفاق.. تبدأ من 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:52 ص
ينشر الخليج 365 جدول غرامات المترو، والتى تبدأ من 50 جنيه وتصل أعلى غرامة ل 1000 جنيه، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
غرامات مترو الأنفاق
1- تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لـ قيمة التذكرة "عدد المحطات": 50 جنيها.
2- استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة في الذهاب والعودة بنفس التذكرة: 50 جنيها.
3- انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المحدد "ساعتين" من زمن دخول المنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيها.
4- تجاوز الراكب باشتراك المترو " الكارت الذكي" للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيها.
5- استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة دون وجه حق مثل "نصف تذكرة - معاشات - تذكرة ذوي الهمم": 100 جنيه.
6- عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه.
7- استخدام تذكرة في الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه.
8- استخدام اشتراك مع صاحبه ومنتهي المدة أو عدد الرحلات: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.
9- استخدام اشتراك مع غير صاحبه ومنتهي المدة وعدد الرحلات أو غير منتهي: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.
10- استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عاما: 1000 + 50 جنيها تدفع مرة واحدة وسحب الاشتراك وإيقافه.
11- استخدام اشتراك منتهي الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر من آخر تجديد وسحب الاشتراك وعدم تجديده لفترة واحدة قادمة + 50 جنيها تدفع مرة واحدة.
12- تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.
13- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.
14- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.
15- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيها.
16- عبور شريط السكة: 250 جنيها.
17- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها.
18- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.
19- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.
20- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.
21- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيها.
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