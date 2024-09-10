شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ضخ سلع بتخفيض 25% وكرتونة البيض بـ120جنيها لنهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى كافة أجهزة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها والمديريات المختلفة بالمحافظات، بجهودهم في تكريم الفلاح المصري، وتقديم كافة سبل الدعم له في عيده الـ 72، والذي تم الاحتفال به تحت شعار: "الفلاح المصري.. مسيرة عطاء".

واشار وزير الزراعة الى ان الاحتفال بعيد الفلاح هذا العام، مثل ملحمة حب وتقدير وعرفان ورد لجميل الفلاح المصري العظيم، وتكريم الدولة له والاعتراف بفضله ومسيرته في العطاء.

وتقدم الوزير أيضا بالشكر الى البنك الزراعي المصري، والذي شارك في الاحتفالات بجميع المحافظات، وقدم خدماته المجانية للفلاحين، واعلانه عدد من التيسيرات لتمويل أنشطة صغار المزارعين، وحرص على التواجد بجميع الفعاليات.

وشدد فاروق على ضرورة استمرار كافة سبل الدعم، وتكثيف الخدمات والرعاية التي يتم تقدميها للفلاح، والتواجد الميداني معه في حقله، بالقوافل البيطرية، والارشادية، واجهزة المكافحة، والتوعية، وتوصيل التوصيات الفنية له، والممارسات الزراعية الحديثة، وتوفير الميكنة الزراعية، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج له، بما يساعده على زيادة الانتاجية، وزيادة دخله، وبالتالي رفع مستوى معيشته.

ووجه وزير الزراعة القطاعات الانتاجية بالوزارة بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات باسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما وجه أيضا بدعم المنافذ بكميات مناسبة من بيض المائدة، بالأسعار مخفضة، 120 جنيه للكرتونة، وحتى نهاية شهر أكتوبر، نظرا لزيادة الاقبال عليه مع دخول العام الدراسي، فضلا عن أن تكون كافة السلع المطروحة بالمنافذ بنسب لا تقل عن 25% عن مثيلاتها بالاسواق.

جدير بالذكر ان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتتظيم احتفالات بجميع المحافظات لتكريم وتقدير الفلاح المصري، في عيده الـ 72، حيث شملت الفعاليات حفلات تكريم وتوزيع عقود لمنتفعي الإصلاح الزراعي، وتقديم هدايا وآلات زراعية للمزارعين المتميزين بالمجان، فضلا عن إطلاق قوافل كبرى تجوب كافة المحافظات من كافة اجهزة الوزارة للارشاد الزراعي والبيطري والإنتاج الحيواني، فضلا عن قوافل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقوافل من البنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات البنكية والتمويلية للمزارعين.

كما شهد وزير الزراعة ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي الشيوخ والنواب، الاحتفالات هذا العام، يمحافظتي المنوفية والدقهلية، حيث تم تكريم عدد من المزارعين، كما تم تفقد عدد من الأنشطة الزراعية بالمحافظتين، وافتتاح موسم جني القطن بمحافظة المنوفية.