شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الجيش الإسرائيلى يوقف قافلة أممية لتطعيم شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة للأمم المتحدة في طريقها إلى شمال غزة، لأكثر من ثماني ساعات على الرغم من التنسيق المفصل المسبق.

وقال المفوض العام فيليب لازاريني، إن القافلة ضمت موظفين محليين ودوليين كانوا متوجهين إلى الشمال لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة غزة وشمال القطاع أن القافلة أوقفت تحت تهديد السلاح بعد حاجز وادي غزة مباشرة مع التهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وذكر أن الجرافات ألحقت أضرارا جسيمة بمركبات الأمم المتحدة المصفحة.

وأفاد المفوض العام لوكـالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين بإطلاق سراح جميع الموظفين والقافلة وعودتهم بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة. وقال: لا يمكننا تأكيد ما إذا كانت حملة شلل الأطفال ستُنفذ (الثلاثاء) في شمال غزة".

وقد أكملت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها المرحلتين الأولى والثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب غزة، وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة في شمال القطاع هذا الأسبوع.

وقال فيليب لازاريني، إن هذه الحادثة الكبرى هي الأحدث في سلسلة من الانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار على القوافل والاعتقالات من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية عند نقاط التفتيش على الرغم من الإخطار المسبق.

وشدد على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء واجباتهم بأمان وحمايتهم في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا ضرورة أن ينطبق هذا الأمر على غزة.