شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نقدر جهود الاتحاد الأوروبى لدعم مبادئ القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، إنه أجري مناقشات دبلوماسية موسعة صباح اليوم مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، تحدثا فيها عن قوة العلاقات الثنائية وترفيعها إلي مستوي الشراكة والتعاون في المجالات الستة في الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، وكذلك انعقاد منتدي الاستثمار الأوروبي الأول باستثمارات تجاوزت 49 مليار يورو في مختلف قطاعات التعاون أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة التي تحرص مصر علي أن تكون مركزا لإنتاجها في أفريقيا.

وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، تقدير مصر لمواقف الاتحاد الأوروبي التي تدعم المبادئ السامية للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بكافة الانتهاكات التي تقع علي المدنين العزل فى قطاع غزة.