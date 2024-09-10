شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة نواتج التعلم ومناهج أولى إعدادى المطورة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الإعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم، مشددة على موجهي عموم المواد الدراسية وموجهي أوائل الإدارة التعليمية وموجهي المرحلة الإعدادية ومعلمي المرحلة الإعدادية بحضور ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الاعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم المرجو تحقيقها واستراتيجيات التدريس التي تتوافق مع منظومة تطوير المناهج بما يهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المستنيرة بقضايا المجتمع والمشاركة في حلها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ورشة العام تعقد من اليوم الثلاثاء 10 سبتيمر الجارى إلى الثلاثاء 17 أغسطس من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم بمقر قاعات الفيديو كونفرانس وفقا الجدول التالى: الثلاثاء 10 سبتمبر الدراسات الاجتماعية والاربعاء 11 سبتمبر اللغة العربية والخميس 12 سبتمبر مادة الرياضيات والاثنين 16 سبتمبر اللغة الانجليزية والثلاثاء 17 سبتمبر مادة العلوم ويستهدف في الورشة الموجهين العموم للمواد الدراسية وموجهي اوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية.



