شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل 12 ساعة يوميا.. افتتاح وحدة مرور مميزة فى مول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت وزارة الداخلية وحدة المرور المميزة بمدينة الرحاب، وحدة المرور المميزة داخل أحد المولات الكبرى بمدينتى بمحافظة القاهرة.

وسيتم تقديم الخدمات للمواطنين "إختيارياً" (خدمة الفحص الفنى للمركبات – تجديد رخص التسيير– إصدار بدل فاقد/تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، الملصق الإلكترونى") على أن تكون فترة تشغيل الوحدة على مدار 12 ساعة خلال اليوم إبتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.



افتتاح وحدة مرور



داخل وحدة مرور مميزة