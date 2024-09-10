شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تحذيرات الرئيس السيسى من خطورة التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطورة خطوات التصعيد المستمر، التى تدفع فى اتجاه توسيع دائرة الصراع فى المنطقة، مشددا على المسؤوليات التى تقع على عاتق المجتمع الدولى .

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي للممثل الأعلى لـ «الأوروبي»: ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة " أن الرئيس السيسي أكد خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشددا على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابعت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، «جوزيب بوريل» الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط .

وفي صحيفة الرأي الكويتية وتحت عنوان " السيسي يؤكد لبوريل خطورة توسيع الصراع ولراسموسن ضرورة تغليب التهدئة في غزة " ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض - خلال اللقاء الذي ضم لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك - الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، مؤكداً خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وتحت عنوان "الأوروبي يبحث استئناف مراقبة الحدود بين غزة وسيناء " قالت صحيفة الجريدة إن الرئيس السيسي شدد على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة، ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.