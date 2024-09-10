شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: ندعم محاولات مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيب بوريل الممثل الأعلي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الأزمات بالمنطقة تشكل خطرا على مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التدهور المستمر في الشرق الأوسط يؤدي لمزيد من المآسي الإنسانية.

أعلن بوريل في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية، دعم محاولات مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف النار في غزة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي حاول المساعدة في إنهاء الحرب، ويجب العمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

شدد على أهمية إطلاق مسار متكامل للتوصل إلى حل للوضع في قطاع غزة.

أوضح "بوريل" أن عاد من منطقة رفح وتأثر بالوضع هناك، معلقا بالقول: المساعدات الإنسانية هائلة لكن المعاناة في غزة متواصلة".

أشاد بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها تشهد نموا حتى وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية.