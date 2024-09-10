شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع بوريل تعزيز محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الدكتور بدر عبد العاطى صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة- فى تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة اكس - إن اللقاء تناول سبل تعزيز محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها التطورات في غزة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي والممثل الأعلى الأوروبي مؤتمراً صحفياً مشتركاً فى ختام المباحثات.