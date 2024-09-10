شكرا لقرائتكم خبر عن صورة سعد الصغير داخل الطائرة قبل القبض عليه بمخدرات فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنشر الخليج 365 صورة للمطرب سعد الصغير في رحلة عودته لـ مطار القاهرة قبل القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

فيما تعرض الأجهزة الأمنية سعد الصغير المطرب الشعبي، على النيابة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تقع داخل المطار، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

ومن المقرر عقب التحقيق مع سعد الصغير أن تأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى لمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بـ جداول المخدرات المعروفة.

فيما ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بـ التحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل. وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.

وجرى ضبطه من قبل الأجهزة المعنية من مباحث المطار ومكافحة المخدرات والجمارك، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار وماجد موسي مدير عام الجمارك.