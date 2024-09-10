نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع الخضروات.. ويحدد موعد انخفاضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق خلال الفترة الأخيرة يرجع لموجات التضخم التي تشهدها السوق وارتفاع تكلفة الزراعة إضافة إلى إرتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة والتي تسببت في زيادة أسعارها بنسبة 20 %.

وتابع أبو صدام: "الأسعار الحالية التي تشهدها أسواق الخضروات والفاكهة تعد ذروة الارتفاع وتنخفض بنسبة 50 % مطلع نوفمبر المقبل".

وسجلت الخضروات والفاكهة أمس الإثنين بسوق العبور الأسعار الآتية:

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 11 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين ونص.

البصل الأبيض بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 15 و 17 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.

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