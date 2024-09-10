شكرا لقرائتكم خبر عن لا يشترط الخبرة.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 01:00 ص
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل لا تشترط الخبرة بإحدى الشركات، موضحة الوظائف المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:
- الوظائف المطلوبة: فني إلكترونيات.
- السن لا يزيد عن عن 30 سنة.
- يفضل سكان منطقة الجيزة والهرم وفيصل.
- لا يشترط الخبرة.
- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.
وطالب الجهاز الراغبين في التقدم على الوظائف المطلوبة، التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا، من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.
وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى إمكانية التواصل للاستفسار عن الوظائف المطلوبة، عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".
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