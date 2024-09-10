شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بالأسواق.. تفاصيل

وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل حلمية الزيتون

وزير خارجية سوريا لنظيره المصرى: نثمن دور مصر الكبير فى استضافة السوريين

"العليا للحج" تكشف تفاصيل وأسعار عمرة المولد النبوي الشريف

الخارجية: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة

الصحة العالمية: 3.6 مليون طفل سودانى يعانون من سوء التغذية الحاد

رئيس الوزراء يتابع جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها

وزير العدل يصدر الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

محافظة الجيزة تغلق منشآت طبية تدار دون ترخيص بالوراق والصف

وزير التعليم: أعمال السنة تستهدف مصلحة الطالب وتعالج مشكلة القرائية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رئيس أمناء التحالف الوطنى لمناقشة التعاون بمبادرة "أزرع"

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة مقترح تطوير شوارع بالعتبة

وزير الرى: التصرفات الإثيوبية الأحادية تحدوث تخبطا كبيرا بمنظومة إدارة مياه نهر النيل