سعاد صالح توضح حكم قراءة الراقصة الفاتحة قبل بدء عملها -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حكم الدين في الغناء، مردفة: "لا بد أن يكون هناك أناس متخصصين في تحريم الشيء".

وأضافت سعاد صالح خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "لا أقول أن الفن حرام مطلقا، ولكن إذا أدى لكشف العورة والتباين والتمختر، وهنا لا يكون حلالا، الجميع يعرف الحرام والحلال".

واستشهدت سعاد صالح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن قد بيَّنه الله، بيَّن الحلال، وبيَّن الحرام، ما أحلَّ الله لنا، وما حرَّم علينا، وما أوجب علينا، وما سمح لنا فيه وأباحه لنا».

وردت سعاد صالح عن سؤال قول الراقصة أو المغني قبل الصعود للمسرح قائلة: "الراقصة التي ترتدي بدلة الرقص وتقرأ الفاتحة من وجهة نظري لا يجوز، ولكن نعلم هل قبل الله منها قراءة الفاتحة أو بعض الأذكار، الله العليم بشئون عباده".

ورفضت سعاد صالح بعض الأعمال التي تقوم بها الزوجات للتجسس على هواتف أزواجهن، والأمر حرام شرعا.