شكرا لقرائتكم خبر عن ندب المستشار طارق أبو زيد مديرًا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب المستشار الدكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة.



تخرج المستشار الدكتور ‏طارق أبو زيد من كلية الشرطة عام 1991 ثم عين بالنيابة العامة عام 1994 وتدرج بالعمل بالنيابة العامة وكيلًا للنائب العام بنيابة الأموال العامة العليا ورئيسا لنيابة النزهة بالقاهرة ثم محاميًا عامًا لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ثم محاميًا عامًا أول ‏لنيابة جنوب القاهرة الكلية ثم عضوًا بالمكتب الفني بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، وعضو بالمكتب الفني بمحكمة ‏ استئناف القاهرة.

خاض ‏المستشار طارق أبو زيد انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر علي مقعد المستشارين آواخر عام 2019 وفاز بعضوية مجلس إدارة النادي، وتولى منصب وكيل نادي قضاة مصر، حتى عام 2022.

كما تم تجديد ندب كل من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار أدهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.



كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.