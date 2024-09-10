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وزارة الصحة تكشف 4 أساليب مهمة للتربية الإيجابية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 11:05 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مهمة لأساليب التربية الإيجابية مع الأطفال.. والتى تتضمن: 

1-  تشجيع الطفل على ممارسة ألعاب مفيدة مع أصحابه دون عنف

2-  عقاب الطفل بحرمانه من شيء يحبه وليس بالضرب

3-  شرح الأثر السلبي لتصرف الطفل ومساعدته بالحوار على عدم تكراره

4- الامتناع عن العقاب بضرب الطفل لأنه يجعل الطفل أكثر عنفا
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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