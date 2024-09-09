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محافظة الجيزة تغلق منشآت طبية تدار دون ترخيص بالوراق والصف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 09:54 م

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملات حي الوراق، ومركز ومدينة الصف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في التعامل مع المنشآت التي تزاول أنشطة طبية بالمخالفة دون الحصول على التصاريح اللازمة أو ضبط مخالفات جسيمة بها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود الحملات، التي أسفرت عن غلق منشأة طبية بشارع ترعة السواحل بوراق الحضر بحي الوراق، بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد ضبط عدد من المخالفات بها وعدم الالتزام بشروط الترخيص.

وشملت الجهود غلق وتشميع منشأة طبية بشارع المركز بمدينة الصف لإدارتها دون ترخيص، إلى جانب العثور على عقاقير وأدوية بها مجهولة المصدر مع التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

جاءت الحملات تحت إشراف اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق، والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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