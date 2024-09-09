شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل هامة من وزير الزراعة إلى الفلاح المصري في عيده الـ72.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه علاء فاروق وزير الزاعة واستصلاح الأراضي، عددا من الرسائل الهامة إلى الفلاح المصرى فى عيده الـ 72.

وقال وزير الزراعة لفلاحين مصر كل عام وانتم بخير، نحتفل بـ عيد الفلاح، بقوافل بيطرية وإرشادية، ومنافذ منتجات بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الدولة مع الفلاحين قلبا وقالبا، وأن زياراته للمحافظات تأتى بهدف الاستماع إلى مشاكل الفلاحين، وحلها.

وأكد فاروق على أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا فى الجمعيات الرزاعية وتحسين أدائها، لتوفر مدخلات الانتاج، وتشديد عمليات الرقابة على الاسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، كذلك توفير التقاوى والمبيدات وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بكامل أجهزتها تقف خلف الفلاح، ومتواجدة دائما معه، وأنه حريص دائما على التواصل مع المزارعين بشكل مباشر، وأن مكتبه مفتوح لجميع المزارعين.

ووجه الوزير رسالة لكل مزارعي مصر، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: "بلاش التعدى على الرقعه الزراعية الأرض دى أرضنا كلنا ودا مستقبل المصريين ومهم أوى أوى أن الفلاحين بتوعنا دول يبقوا عارفين أن هما اللى بيأكلو مصر كلها".

وقال إن الفلاح المصرى تحمل الكثير على مدار العصور، وسنوات طويلة، وانه حاليا بالنسبة لمصر الأمان، كما أن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح المصرى وتنمية قرى الريف المصري.

وأضاف علاء فاروق: "أنا راجل بحب أشتغل ميدانى أوى وأحب أكون فى وسط المزارعين والفلاحين ووسط الجمعيات الزراعية، أسمع المشاكل على أرض الواقع وده دورى كوزير.. الوزير لا يدير الوزارة من المكتب لازم يكون معاكم يسمع المشاكل ويبحث عن حلول.. عارف أن فى مشاكل وسمعت من المزارعين أن كان فى مشاكل فى الأسمدة وبنحاول نحلها بقدر الإمكان".

وتابع وزير الزراعة: وعد منى لكم بزيادة الميكنة الزراعية وهذه الخطوات المهمة والسريعة، والإرشاد الزراعى والقوافل البيطرية أشياء مهمة جدا لابد من التركيز عليها الفترة القادمة.