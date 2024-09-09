حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تفاصيل ثلاث قضايا كبرى تتعلق بسوق بيض المائدة، موضحًا أن الجهاز قد اكتشف مخالفات قانونية بين منتجي البيض، تتضمن اتفاقات أفقية لرفع أسعار البيض بشكل غير قانوني، وقد تم رصد هذه الاتفاقات من خلال متابعة الحسابات الخاصة بالمنتجين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار" ممتاز" خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الاثنين، إلى أن هذه المخالفات تشمل التنسيق بين بعض الأفراد المتنافسين لرفع الأسعار بشكل دوري ومستمر، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين ويعطل آليات العرض والطلب في السوق. وقد قرر الجهاز إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المنافسة يعمل على جمع الأدلة الضرورية وتقديمها للنيابة العامة، داعيًا المواطنين والعاملين في الأسواق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها، مؤكدا على أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه المخالفات، حيث قد تسهم السرعة في التخفيف من العقوبات المقررة.

وتابع أنه قد تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى 500 مليون جنيه، أو 12% من رقم الأعمال، حسب قرار المحكمة، مناشدًا جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المنافسة النزيهة، حفاظًا على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.