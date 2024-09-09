الراجل فضحني.. أول تعليق من عريس كفر الدوار صاحب ترند "العروسة المغصوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمد الملاوي، عريس كفر الدوار الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حزن عروسته، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان هناك سوء تفاهم بينه وبين خطيبته، وكان يحاول إرضائها، لافتًا إلى أن خطيبته كانت غاضبة منه لأنه لم يرتدي بدلة في حفل الخطوبة.

وأشار "الملاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه طلب من صاحب الكوافير تصويرهما ولكنه لم يطلب أن ينشر الفيديو، معلقًا: "الراجل فضحني.. وخطيبتي كانت نفسها ألبس بدلة وزعلت لما شافتني كده".

وأضاف عريس كفر الدوار، إنهم احتفلوا بالخطوبة بشكل طبيعي وكانوا سعداء، معلقا: "كنت ماسك إيدها وفرحانين.. أنا عامل وبسرح بطماطم".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو، لفتاة بفستان خطوبة تقف منتظرة داخل صالون تجميل بمدينة كفر الدوار، وبحسب الفيديو ظهرت علامات الصدمة والاشمئزاز على الفتاة عندما اقترب منها شاب وحاول تقبيل يدها وجبتها، لدرجة أنها أبعدته عنها بسرعة، معتبرين أن الفتاة مغصوبة على هذه الخطبة.