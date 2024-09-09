عقار الزيتون المنهار.. انتشال جثة أولى الضحايا من تحت الأنقاض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الدفاع المدني بالقاهرة جثة أولى ضحايا عقار الزيتون المنهار، مساء الاثنين.

قال مصدر مطلع إن فرق الإنقاذ البري تواصل البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض مع إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى منشية البكري العام.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الانهيار أسفر -حتى الآن- عن جثة و3 حالات اختناق يخضعون للعلاج بموقع الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى أمام سنترال مصر الجديدة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الإنقاذ البري ومفتش القطاع والجهات المعنية.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض.