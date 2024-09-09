مصدر: حالتا اختناق في انهيار عقار الزيتون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مطلع إن فرق الإنقاذ البري تواصل البحث عن مفقودين محتملين تحت أنقاض عقار الزيتون المنهار.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الانهيار أسفر -حتى الآن- عن حالتي اختناق يخضعان للعلاج بموقع الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى أمام سنترال مصر الجديدة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الإنقاذ البري ومفتش القطاع والجهات المعنية.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض.