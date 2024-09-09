شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يشيد بمبادرة بداية ويؤكد دعمه لتنمية رأس المال البشرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مجلس كنائس مصر أن مبادرة 'بداية' تمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري.

وذكر أن هذه المبادرة تسلط الضوء على محاور أساسية، تشمل تحسين الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال، وتأمين بيئة آمنة وصحية تضمن لهم نموًا سليمًا ومتوازنًا. إن الجهود المبذولة من خلال هذه المبادرة ستساعد في بناء جيل جديد مشبع بالهوية المصرية، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وذكر المجلس أنه يثمن دور هذه المبادرة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال التأكيد على أهمية العدالة في توزيع موارد الدولة، وتوفير الفرص المتساوية لجميع الأطفال للنمو والتعلم وخلق مجتمع واعٍ قادر على استيعاب هذه المرحلة الحيوية والتفاعل معها بشكل إيجابي، بما يسهم في بناء جيل قوي وسليم يقود مصر نحو مستقبل أفضل.

ويؤكد بمجلس كنائس مصر على دوره فى دعمها ونشر التوعية حول أهميتها، بما يتماشى مع قيمنا وتعاليمنا التي تركز على الرعاية الشاملة للإنسان، منذ بداية حياته وحتى نهاية رحلته.