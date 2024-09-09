شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شخص من أسفل ركام عقار الزيتون المنهار والان مع تفاصيل الخبر

انتشل رجال الحماية المدنية ، جثة شخص من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حلمية الزيتون ويتم استكمال عمليات البحث ورفع الركام تحسبا لوجود آخرين .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة فى مسرح العقار المنكوب بمنطقة حلمية الزينون لجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة وكشف تفاصيلها بالكامل.

و كان عقار مكون من 4 طوابق انهار بالكامل في منطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمنطقة الزيتون، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.