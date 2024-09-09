شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل حلمية الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل حلمية الزيتون وفحصهم تحسبا لوجود أى شروخ أو تأثرهم نتيجة لانهيار العقار.



و كان عقار مكون من 4 طوابق انهار بالكامل في منطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.



تلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمنطقة الزيتون، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.