شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للحج" تكشف تفاصيل وأسعار عمرة المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن العمرة فى أيام مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فرحة للى يحب يخرج فى هذا الوقت، وضوابط حجز العمرة تم مناقشتها فى اللجنة العليا وتم رفع المذكرة للوزير للاعتماد، وسيتم نشرها فى الوقائع المصرية.

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن أهم الملامح التى تم التوافق عليها وهى مصلحة المواطن بعمل ضمانات مالية تصل قيمتها الإجمالية 5 ملايين جنيه، والتى ستقوم الشركات بدفعها كضمانات كى يتم اعتمادها فى البوابة المصرية للعمرة.

تابع :"وتم إلغاء التأشيرات الأون لاين المباشر، وتم الاتفاق على التأشيرة المعتمدة من خلال شركة مصرية مع شركة سعودية تحت مسمى "بيزنس تو بينزنس" أى من شركة لشركة، وتم زيادة عدد المشرفين لـ 50 فردًا حتى تكون هناك رعاية أكثر، كما يجب أن يكون عقد المعتمر تفصيلى شامل كل تفاصيل الرحلة، وعلى المعتمر أن يذهب لكيان شرعى".

وعن أسعار العمرة قال ناصر ترك، إن السفر للعمرة عاد مجددًا عن طريق البحر والبر، والأسعار تبدأ من 23 ألف جنيه خلاف التذكرة، وتتراوح حسب التصنيف الفندقى والقرب من الحرم.



