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وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليمي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 06:21 م

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لا نجد في الماضي الحديث أو المعاصر، أن واجهت مصر أزمات من كل الجهات الجغرافية والاستراتيجية في توقيت واحد، وهناك أزمات في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذا يضع أعباءً ومسؤوليات جسيمة على كاهل الدولة المصرية، التي لولا قوة مؤسساتها لم يكن من الممكن أن تتعامل مع هذه الأزمات بهذا القدر من القوة والفاعلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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