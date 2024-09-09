شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة يصل لـ5 درجات غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك، الذي يشهد تقدماً ملموساً، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك، الذي يشهد تقدماً ملموساً، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر دولة مسئولة ودولة كبيرة تعي تماما مسئولياتها، ومن ثم سوف تستمر في بذل كل الجهد الممكن في قيادة العملية التفاوضية ولن تتوقف ولن تيأس حتى يتم الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح جامعة باديا يوم سعيد بالنسبة لي ونشهد ثمار لرؤية الدولة المصرية في عملية البناء والتطوير والتنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع وزير خارجية الدنمارك تطرقت إلى الأزمة في قطاع غزة وما يعانيه الفلسطينيون من كارثة إنسانية على مدار 10 أشهر. وزير الخارجية: استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر رفح يمنع دخول المساعدات إلى غزة استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشريف حمدى – مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة ووفد من ممثلى البنك الدولي، للاطلاع على الموقف التنفيذى لملفات التعاون الجارية بين الجانبين وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك فى مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج. وفد البنك الدولى: برنامج تنمية الصعيد من أهم النماذج التنموية بالعالم.. صور "بوريل" يؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبى بالتشاور المتواصل مع مصر ودعم جهودها لحفظ الاستقرار الإقليمى أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للسادة المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم. أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، القرار 5418 لسنة 2024، بشأن تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية خلال العام القضائى الجديد 2024 /2025 لمدة سنة تنتهى في 12 سبتمبر 2025. وزير العدل يصدر الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن كنترول الثانوية العامة يعمل على تجهيز نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، استعداداً لاعتمادها قريباً، موضحة أنه من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة. أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل. أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، زيارة تفقدية لـ مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 في المدارس الدولية. نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر. أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة "(الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس " دار مصر- سكن مصر - جنة ")، وذلك من الساعة السابعة مساء يوم ( السبت الموافق 14-9-2024 ) وحتى الساعة السابعة مساء يوم (الثلاثاء الموافق 17-9-2024 ). قطع المياه عن مناطق "الرحاب والقرنفل ودار مصر" و12 منطقة أخرى لمدة 4 أيام غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 37 درجة وزير الصحة: نستهدف خفض الوفيات بسبب مرض الدرن بنسبة 90% بحلول عام 2030 وزير التعليم يشيد بانتظام العملية التعليمية خلال زيارته لمدرسة النيل بأكتوبر التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة 103 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. الكنترول يجهز النتيجة استعدادا لاعتمادها وزير التعليم يصدر كتابا دوريا ينظم صرف مقابل الحصص للمعلمين و50 جنيها للحصة

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