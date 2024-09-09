شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى وفد اتحاد العمال خلال مشاركته بمؤتمر “البريكس” في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل، وفد اتحاد نقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، وبحضور هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات العامة، ومحمد حنفى رئيس النقابة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعايدة محى، أمين عام النقابة العامة للبترول ورئيس سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، والدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل وكارولين سمير مسئول العلاقات العامة، على هامش مشاركته فى أعمال الاجتماع الوزارى العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد فى سوتشى الروسية.

وتناول اللقاء أبرز الملفات الهامة ورؤية الدولة المصرية وتطلعاتها من خلال المشاركة لتكثيف الجهود والتعاون فى مجالات العمل، من أجل تحقيق التكامل الإقتصادى والإجتماعى والتنموى بين الدول الأعضاء، وسعى الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الإنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته، وتعظيم الموارد البشرية والكوادر العاملة من خلال خطة تنموية تستهدف رفع مستويات الأداء والخبرات والكفاءات.

كما تناول اللقاء سبل التعاون من أجل تحقيق برنامج عمل الحكومة المعنى بـ بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته وتحقق برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل، ودعم حقوق العمال وحمايتها وتعزيز الأرضية التشاركية التى يبنى عليها قواعد الاتفاق بين أطراف العمل.