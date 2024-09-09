شكرا لقرائتكم خبر عن صنع فى مصر.. تصنيع أتوبيسات لتصديرها لإنجلترا والسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عملت الدولة المصرية على توطين الصناعات، ومن بينها تصنيع الحافلات محليا، وتصنع مصر اتوبيسات وتصدرها لكل دول العالم، ومنها اتوبيسات بطابقين تعمل فى انجلترا واتوبيسات يتم تصديرها لدول أفريقيا ودول الخليج والدول الأوروبية.

وقدم الخليج 365 بث مباشر من داخل احد المصانع المصرية المتخصصة فى تصنيع الاتوبيسات، حيث كان يحتفل المصنع بتوريد 10 اتوبيس للسعودية لصالح "جوباص" للعمل ضمن خط مواصلات جديد بين جدة والرياض، كما يتم اتوبيسات كهربائية تعمل في انجلترا، كما يتم التصدير لدول عديده بأوروبا وافريقيا.

ويتم تصنيع الاتوبيس الترددى الجديد محليا بنفس الشركة، حيث يتم تصنيع 100 اتوبيس كهربائى للعمل على الطريق الدائرى، فى المرحلة الأولى للمشروع، على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.