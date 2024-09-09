ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل موجة حارة جديدة تضرب البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقالت الأرصاد، إنه اعتبارا من الثلاثاء 10 سبتمبر وحتى الجمعة 13 سبتمبر يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا على بعض المناطق خلال هذه الفترة.

تفاصيل طقس الثلاثاء

يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا، وتبلغ درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى في الظل 34 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (37 عظمى - 38 محسوسة)

- السواحل الشمالية (36 عظمى - 38 محسوسة).

- جنوب سيناء (37 عظمى - 39 محسوسة).

- شمال الصعيد (38 عظمى - 39 محسوسة).

- جنوب الصعيد (41 عظمى - 42 محسوسة).

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (38 عظمى - 39 محسوسة)

- السواحل الشمالية (35 عظمى - 37 محسوسة).

- جنوب سيناء (37 عظمى - 39 محسوسة).

- شمال الصعيد (39 عظمى - 41 محسوسة).

- جنوب الصعيد (42 عظمى - 43 محسوسة).

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (38 عظمى - 39 محسوسة)

- السواحل الشمالية (32 عظمى - 35 محسوسة).

- جنوب سيناء (40 عظمى - 42 محسوسة).

- شمال الصعيد (39 عظمى - 41 محسوسة).

- جنوب الصعيد (43 عظمى - 44 محسوسة).

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (36 عظمى - 38 محسوسة)

- السواحل الشمالية (31 عظمى - 34 محسوسة).

- جنوب سيناء (40 عظمى - 42 محسوسة).

- شمال الصعيد (38 عظمى - 40 محسوسة).

- جنوب الصعيد (43 عظمى - 44 محسوسة).

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (34 عظمى - 36 محسوسة)

- السواحل الشمالية (31 عظمى - 34 محسوسة).

- جنوب سيناء (37 عظمى - 39 محسوسة).

- شمال الصعيد (36 عظمى - 38 محسوسة).

- جنوب الصعيد (42 عظمى - 43 محسوسة).



درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (34 عظمى - 36 محسوسة)

- السواحل الشمالية (31 عظمى - 34 محسوسة).

- جنوب سيناء (36 عظمى - 38 محسوسة).

- شمال الصعيد (36 عظمى - 38 محسوسة).

- جنوب الصعيد (39 عظمى - 40 محسوسة).