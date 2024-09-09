أمن القاهرة يكشف كواليس سيناريو درامي روجت له وكالة إخبارية بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم تداوله بإحدى الوكالات الإخبارية بشأن سرقة عامل توصيل طلبات بعض المتعلقات من أحد العقارات بمنطقة النزهة.

الوكالة زعمت دخول عامل توصيل طلبات لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة وسرقة دراجة أطفال وبعض الكراتين بداخلها ملابس ومساعدات وعند تواصل المجنى عليه معه على هاتفه تعهد بإحضار المسروقات، فذهب معه أحد الأشخاص لإحضارها إلا أنه أشهر سلاح أبيض وهدده به ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى عثور عاملين جمع قمامة "تم ضبطهما" على عدد من الأجولة بالعقار وأخذاها ظنًا منهما أنها بعض المخلفات.

اعترفا بارتكاب الواقعة ونفيا سرقة الدراجة أو تهديدهما أحد، وأرشدا عن الأجولة المشار إليها وتم اتحاذ الإجراءات القانونية.