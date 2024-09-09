صراخ سيدات و6 حالات اختناق.. ماذا حدث داخل المدرسة البريطانية بالشيخ زايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادتها كل يوم أحضرت عاملة أدوات ومواد تنظيف للقيام بالمهام الموكلة إليها ما بين غرف الملابس الملحقة بحمام سباحة مدرسة أجنبية تعمل بها لكن خطأ ارتكبته كاد يكلفها حياتها و5 من زميلاتها.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى التخصصي 6 حالات اختناق يعملن في المدرسة البريطانية (bse).

تحريات المقدم إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصلت إلى أنه في أثناء مباشرة عاملات تنظيف غرف خلع الملابس أحضرت كمية من الكلور لتنظيف الأرضية.

سوء تقدير عاملة النظافة للكمية أصابها باختناق ما أثار زميلاتها بالهلع فهرعن لنجدتها وسقطن تباعا مغشيًا عليهن وأصيبت الست عاملات باختناق نتيجة استنشاق الكلور.

المصابات الست هن: مها عبد السلام 40 سنة، غادة محمود 40 سنة، هناء سعيد 41 سنة، رضا شحاتة 37 سنة، نورا محمود 43 سنة ومنى إبراهيم 29 سنة نقلن إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي.

تحرر محضر بالواقعة بقيم شرطة الشيخ زايد وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.