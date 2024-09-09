قدمت ابنتها لسفاح التجمع لممارسة الدعارة.. "الجنايات" تقضي بالسجن المشدد لـ "أم شهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "27"جنايات القطامية بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة "أم شهد" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالإتجار بالبشر و ممارسة وتسهيل أعمال الدعارة واستقطاب فتيات ليل لشريكها "سفاح التجمع".

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر على كساب وأحمد رضوان أبازيد وسكرتارية ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

ووفقًا لتحقيقات تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم ٢٧٢٥ لسنة ۲۰۲٤ كلى شرق القاهرة، فإن المتهمة "ح م." الشهيرة - أم شهد - في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة "سفاح التجمع"، في غضون عامي 2023 و 2024 وفي تاريخ سابق عليهما في محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، ارتكبت المتهمة جريمة الإتجار بالبشر، بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة "ف ق ح." بأن قامت باستخدامها في ممارسة أعمال الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة ارتكبت جريمة الإتجار بالبشر بالمجني عليها المدعوة "ن" -م مجهولة الهوية - بأن قامت بإيوائها بمسكنها واستخدامها مستغلة حالة الضعف والحاجة لديها كأنثى فقيرة بلا مأوى، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، كيفما أبانت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة سهلت للضحيتان سالفتي الذكر أعمال الدعارة حال كونهما لم يبلغا الحادي والعشرين عاماً، وحال كون المتهة والدته المجني عليها الأولى، كيفما أبانت التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر، بأن عرضت المجني عليها الطفلة "ف ق ح" للخطر بأن عرضت أخلاقها للخطر والأعمال المنافية للآداب والأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي، وحادت عن صون عرضها فعرضته على راغبي المتعة، على النحو المبين بالاتهام الأول والثالث وكيفما أبانت التحقيقات.

وأمام جهات التحقيق أقرت "أم شهد" تفصيلاً أنها تعمل كقوداة وتقوم بتقديم نجلتها المجني عليها الطفلة "ف ق ح" إلى راغبي المتعة نظير تحصلها على المقابل النقدي واقتسامها هي ونجلتها لذلك المقابل، وأنها قدمتها إلى "ك س" لممارسة أعمال الدعارة معها نظير تحصلها على مقابل نقدي منه وقدره ألفي جنيه، وقيامها بالتعامل مع ذلك الشخص سالف الذكر في أعمال الدعارة نظير مقابل مادي تتحصل عليه.

لذا، تطابقت تلك الاعترافات وتبين صدقها فيما ثبت بإقرار أحد راغبي المتعة وما ثبت بالدليل الرقمي، حيث أقر المتهم ك م "سفاح التجمع" - راغب المتعة- بقيامه بالتحصل منها على نجلتها "ف ق" لإقامة علاقات جنسية غير مشروعة نظير مقابل مادي وقيامها بعرض المجني عليها - مجهولة الهوية- للقيام بأعمال الدعارة نظير مقابل مادي تحصلت عليه وقدره ألفي جنيه.وثبت بالاستعلام من شركات المحمول عن رقم المتهمة "أم شهد" و"ك م س" - راغب المتعة - أنه تواصل مع المتهمة في تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ أكثر من مرة على هاتفها الخاص وتقابلاً بذات النطاق الجغرافي في الساعات الأولى ليوم ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ وذلك تحديداً في جسر السويس - الجراج - السلام، وعلى نحو ما أقرت به المتهمة وراغب المتعة بشأن كيفية تحصله على المجني عليها مجهولة الهوية لإقامة علاقة غير مشروعة معها.

وشهد مجري التحريات، أن تحرياته دلته إلى أن المتهمة اعتادت أعمال الدعارة واستقطاب الساقطات وإيوائهن بمسكنها، واستخدامهن - نظراً لقدومهن من المحافظات الأخرى إلى القاهرة لعدم وجود مأوى لهم- في المتعة الحرام بدون تمييز.