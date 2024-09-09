الحبس سنة مع الشغل لسيدة اعتدت على زوجها بسكين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة سيدة بالحبس عاما مع الشغل لاتهامها بمحاولة طعن زوجها بسكين في مدينة نصر.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي وسكرتارية محمد جبر وإسلام عاشور.

ووفقا تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم ١٩٠٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم ۲۷۱٦ لسنة ۲۰۲۳ على القاهرة الجديدة، أحدثت المتهمة "أميرة.ع" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، في ٢٩ أكتوبر من ٢٠٢٣، محافظة القاهرة أول مدينة نصر، عمداً إصابة المجني عليه "عصام .ش"، الواردة بتقرير الطب الشرعي باستخدام الأداة موضع الإتهام التالي والتي خلفت لديه عاهة مستديمة .

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أحرزت سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.

وكشف تقرير الطب الشرعي الموقع على الزوج إصابته بعاهة مستديمة تسببت في إعاقة حركة رفع الذراع الايسر.