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وزير الداخلية يودع نظيره السعودي بمطار القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ودع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية ، والوفد الأمني رفيع المستوى المُرافق له بمطار القاهرة الدولي.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المُختلفة وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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