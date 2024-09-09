شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: المؤسسات الأوروبية حاولت بذل كافة الجهود لتقديم المساعدة لأهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، إن المؤسسات الأوروبية حاولت بذل كافة الجهود لتقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح المصرية، أن ما يحدث في قطاع غزة أزمة خلقها الإنسان، وإنها أزمة مفتعلة.

وصل جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له إلى محافظة شمال سيناء، اليوم، عبر مطار العريش الدولي.

وكان في استقبالهم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حيث استقبل الوفد الرسمي في المطار.

تأتي زيارة بوريل في إطار متابعة التطورات الجارية في المنطقة والبحث في سبل التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتضمنت جولته زيارة معبر رفح من الجانب المصري، والذي يعد من أبرز المعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

تعد هذه الزيارة جزءًا من اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب دعم الجهود المصرية .



