شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قوة مؤسسات مصر ساعدت دول الجوار فى مواجهة العديد من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قوة مؤسسات مصر ساعدت في مواجهة العديد من الأزمات في دول الجوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى والمفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نعمل بكل قوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك منظمات الجريمة المنظمة لاستغلال المهاجرين.