شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يؤكد على تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.



وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير التمويل اللازم والفرص الاستثمارية المرتبطة كذلك بقطاع الصناعات الغذائية، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة خلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع المؤسسات المالية والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي سياق متصل اطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على العروض البنكية والفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من قبل بنك أبو ظبي الأول مصر، وأوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك البورصة السلعية.

حضر الاجتماع حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ، ومن جانب البنك حضر محمد جلال الدين المدير العام رئيس قطاع الأسواق المالية، ومصطفى فهمي مدير تنفيذي رئيس مبيعات الأسواق العالمية، وتامر الجوهري رئيس قطاع الخدمات المصرفية.



ومن جانبه أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على تطلعه تعزيز التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز مشروعات تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الوزارة المختلفة، الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة.