شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية لنظيره بقضايا الدولة: الهيئة مدرسة قضائية عريقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الإثنين، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووفدًا من مستشاري النيابة الإدارية.

وضم وفد النيابة الإدارية كلًا من المستشار سعد مزيد "النائب الأول وعضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية"، والمستشارة نادية محمود "عضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية"، المستشار سلطان السلاموني "عضو المجلس الأعلى لهيئة لنيابة الإدارية"، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف "الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية"، والمستشار محمد سمير "المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية"، المستشار أحمد عبد البديع "مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية"، والمستشار محمد صلاح مهنا "مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم".

جاءت هذه الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.

خلال اللقاء، أشاد المستشار عبد الراضي صديق بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور المحوري الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره العميق للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له على التهنئة الكريمة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية الحيوي في تحقيق الانضباط الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة، مقدرًا جهودها المبذولة في مكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مؤسسات الدولة.

كما أكد الطرفان على العلاقات الوطيدة والراسخة بين الجهتين، مشددين على أهمية استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الدائم بينهما، والذي لطالما أثمر عن نتائج ملموسة في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وخدمة العدالة.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار محمود عبد الجابر حمودي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع جنوب الصعيد أول – عضو المجلس الأعلى " والمستشارة سهير الكفراوي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع شرق الدلتا أول – عضو المجلس الأعلى"، والمستشار الدكتور حسين مدكور – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع التنفيذ – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار عبد الرحيم على " رئيس قطاع شمال القاهرة – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة “رئيس المكتب الفني "، المستشار أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة “الأمين العام ".

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.