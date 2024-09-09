شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الإثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، زيارة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر الهيئة.

وقد النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه مهام منصبه، كما أعرب عن تطلع النيابة العامة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع هيئة قضايا الدولة في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.











