شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يودع نظيره السعودى بعد زيارته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ودع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والوفد الأمنى رفيع المستوى المُرافق له بمطار القاهرة الدولى.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المُختلفة وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال.

جانب من زيارة وزير الداخلية السعودي

صورة تذكارية للضيوف وقيادات الوزارة

زيارة وزير الداخلية السعودي لنظيره المصري